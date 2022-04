Zelzatebrug tot woensdagochtend onderbroken door werken

In Zelzate zijn maandagochtend de werken gestart aan de Zelzatebrug. De cilinders aan de rechterzijde van de brug waren aan vervanging toe. Tot woensdagvoormiddag is de brug voor alle verkeer, ook fietsers en voetgangers afgesloten. Wie van de oostkant van de brug naar de westkant en omgekeerd wil, kan dit met een gratis shuttlebus. Die kan tot 28 passagiers vervoeren. Vrachtverkeer kan omrijden via de Zelzatetunnel op de E34. Ook voor de scheepvaart op zee is er hinder. De grootste zeeschepen kunnen de haven niet in of uit. Voor de binnenvaart is er geen probleem.

Ook de cilinders aan de linkerkant van de brug moeten vervangen worden. Die werken zijn komende zomer gepland.