120 jongeren voor even paracommando tijdens jeugdstage in Schaffen

Daarnaast leren de para-juniors hoe ze een oriëntatieloop tot een goed einde brengen en krijgen ze een sessie gevechtszwemmen. De groep blijft een hele week in de kazerne en kan enkel tijdens het weekend naar huis. “Defensie biedt tijdens de zomermaanden verschillende stages aan. Maar in Schaffen is het in juli heel druk, daarom hebben we de stage tijdens de paasvakantie gepland.”

De jeugdstages zijn voor defensie heel belangrijk. “We zien dat bij elke aanmeldronde er verschillende kandidaten zijn die zo’n stage gedaan hebben. Niet enkel kandidaten voor de special operations, maar voor het leger in het algemeen. Ik heb zelf ook zo’n stage gedaan 36 jaar geleden. Een jaar later heb ik me vrijwillig gemeld en nu ben ik al 35 jaar militair", zegt Marc Van Herbruggen nog.