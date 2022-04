Burgemeester van Lier wil hooligans met Nederlands stadionverbod ook uit Belgische voetbalstadions weren 

Afgelopen vrijdag werd de voetbalmatch tussen Lierse Kempenzonen en Waasland-Beveren verstoord nadat hooligans vuurpijlen en zware voetzoekers in het vak van de uitsupporters gooiden. Door de luide knal liepen zo'n 15 supporters gehoorschade op. De match werd een kwartier stilgelegd en later hervat. De politie pakte 10 hooligans op. Later werd duidelijk dat 8 van hen al een stadionverbod hadden lopen in Nederland. Ze zouden ook banden hebben met de harde kern van FC Utrecht en FC Eindhoven. De burgemeester van Lier, Rik Verwaest wil daarom dat stadionverboden grensoverschrijdend gelden.