3 Limburgse dames met nationale ijshockeyploeg naar WK in Bulgarije

De twee speelsters zijn er helemaal klaar voor maar er is wel een groot verschil. Jirne Wagemans is nog maar 16 en gaat voor het eerst mee terwijl Eline Leyen (28) al veel meer ervaring heeft. De Belgische dames doen ook niet mee in de hoogste internationale divisie: “Wij spelen in een lagere divisie dus de echte toplanden gaan we niet tegenkomen. In het Ijshockey zijn de VS, Canada en Finland de echte grootmachten. Maar in onze divisie zijn we wel allemaal aan elkaar gewaagd dus het wordt spannend.”