4 jaar cel voor student die zwangere vrouw verkrachtte in Lint

Op 7 april 2021 in de vroege ochtend kwam de student dronken van een feestje. In de fietserstunnel onder de Antwerpsesteenweg in Lier kwam hij zijn latere slachtoffer voor het eerst tegen. De vrouw uit Lier was op weg naar haar werk in Lint.

Eerst sloeg hij haar op haar achterwerk en reed daarna door. Maar wat verder stond hij haar op te wachten aan Luitersheide in Lint. Daar sloeg hij de vrouw met zijn vuist in het gezicht. Hij trok haar van de fiets en verkrachtte haar. Het slachtoffer liep verschillende zware verwondingen op.