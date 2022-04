Veelheid van factoren jaagt mensen de auto uit: we rijden nog altijd minder met de auto dan vóór corona

“Wat we vandaag ervaren, is een minder intelligente vorm van rekeningrijden,” aldus Matienko. "Door een prijs te rekenen per afgelegde kilometer, is moet rekeningrijden files terugdringen. Maar vandaag gebeurt dat al deels door de extreem hoge brandstofprijzen."

“Je kan vermoeden dat de erg hoge brandstofkosten ons coronagedrag deels bestendigt. Veel kenniswerkers kunnen in overleg met hun werkgever het structurele thuiswerk dat tijdens corona gebruikelijk was, tijdelijk vasthouden, tot twee of drie dagen per week."

Of we gaan vaker met de fiets naar het werk. Dat bleek een week geleden nog uit cijfers van het HR-bedrijf SD Worx in De Zondag: in vergelijking met 2021 inden werknemers in januari en februari van dit jaar 20 procent meer fietsvergoedingen. Zo bespaar je ook op je brandstofkosten.