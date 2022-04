Antwerpse politie controleert 47 maaltijdbezorgers op rijgedrag en stelt 41 inbreuken vast

Het gaat onder meer over het negeren van het rode licht, met de gsm in de hand rijden of tegen de richting rijden. Sommige koeriers droegen ook geen helm of reden over de stoep. Eén gecontroleerde koerier bleek ook illegaal in ons land te verblijven.

Twee bezorgers reden rond op onverzekerde bromfietsen, die bijgevolg in beslag werden genomen. Een andere bleek geseind en werd verhoord. Tot slot werd in de marge van de actie een vrouw gecontroleerd. Zij had cocaïne op zak en twee messen. Dat werd allemaal in beslag genomen.