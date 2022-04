Architectuurstudenten UGent bouwen bamboe zomerbar voor jeugdhuis Sinaai

Wie komende zomer het jeugdhuis van Sinaai bezoekt, zal dat naar alle waarschijnlijkheid doen onder een creatie van de tweedejaarsstudenten burgerlijk ingenieur -architect van de UGent. In opdracht van hun professor bouwen ze een soort koepel in bamboe. Het is de bedoeling dat ze onderzoeken in hoeverre bamboe kan dienen als bouwmateriaal. Bamboe is bekend als zeer sterk en ecologisch want het neemt veel CO2 op. In andere werelddelen wordt het vaak als bouwmateriaal gebruikt.

Voor de studenten is het een bouwproject waarbij ze praktijkervaring opdoen. "Het kadert in een vak over constructie", legt professor Jan Belis uit. "Die bamboestaven zijn zo'n 3 meter lang en hebben een diameter van 6 tot 9 centimeter. Door een grote draadstang worden ze vastgezet, tot een koepelstructuur.