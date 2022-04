Beerse schakelt anonieme zwerfvuilcontroleurs van OVAM in om sluikstorters te betrappen

Het was oppositiepartij N-VA die met het voorstel op de proppen kwam, om de pakkans te verhogen. "De lokale politie doet zeker zijn werk, maar ze kunnen niet altijd overal aanwezig zijn", zegt gemeenteraadslid Ben Bols (N-VA). "Het voordeel is dat deze controleurs ook 's avonds en in het weekend kunnen ingezet worden. Zo ondersteunen ze de lokale politie."

Het gaat om een Vlaams initiatief waarbij gemeenten een dertigtal controleurs kunnen inzetten. In de provincie Antwerpen doen ook Berlaar, Hoogstraten, Lier, Niel en Mortsel dat al. 24 andere gemeenten overwegen het. Ook bij evenementen kunnen ze worden ingezet. Zo gebeurde dat bijvoorbeeld gisteren bij de Ronde van Vlaanderen.

De medewerkers van OVAM hebben ook een opleiding gevolgd, zodat ze GAS-boetes mogen uitschrijven. In de gemeentes waar ze aan de slag gaan, leggen daarvoor de eed af. "Zwerfvuil blijft toch ook in onze gemeente een probleem", gaat Bols voort. "We willen er dus ook boetes voor uitschrijven. Op het achterlaten van afval staat een GAS-boete van 350 euro."