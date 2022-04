Het persagentschap Reuters heeft beelden kunnen draaien in het verwoeste theater in de Oekraïense stad Marioepol. Het theater werd door vele burgers als schuilplaats gebruikt en werd in maart getroffen door raketten. Volgens de burgemeester van Marioepol kwamen daarbij 300 mensen om het leven, Rusland ontkent nog altijd dat het achter de aanval zat.