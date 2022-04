Gruwelbeelden uit Oekraïne wijzen op oorlogsmisdaden: maar hoe bewijs je dat? En kan Poetin hiervoor veroordeeld worden?

Voor zowel Knoops als Wauters lijkt het er op basis van de beelden alvast op dat er oorlogsmisdaden zijn gepleegd in Boetsja. “Als je naar deze beelden kijkt, moet je vaststellen dat het om weerloze burgers gaat die niet gewapend zijn, die zich niet gemengd hebben in de gewapende strijd. Dan is het een schending van het oorlogsrecht als je die burgers als doelwit gebruikt”, legt Knoops uit.

Voor Wauters gaat het zelfs nog verder dan dat. “Ik denk dat we hier te maken hebben met misdaden tegen de mensheid, waarbij het gaat om wijdverbreide en stelselmatige aanvallen op een burgerbevolking.” Wauters ziet dat het hier niet meer gaat om louter individuele handelingen en klassieke oorlogsmisdaden, maar om een bloedbad bij de burgerbevolking. “Dat is nog veel erger dan specifieke oorlogsmisdaden.” Het zit volgens Wauters tussen oorlogsmisdaden en genocide in.