Bloemenfestival Floralia Brussels lokt bij opening minder bezoekers: “Mogelijk heeft corona er wat mee te maken”

Vrijwilligers hebben maar liefst 1 miljoen bloembollen geplant met de hand. Het gaat in totaal om 500 verschillende soorten die nu in bloei staan. Afgelopen weekend kwamen de eerste bezoekers al eens kijken, en die zijn erg onder de indruk. Opvallend, veel oma's die op tap zijn met de kleinkinderen zoals Christine. “Het is de eerste keer dat we hier komen en het is hier zeker zo mooi als in Nederland. We hoeven daarvoor niet speciaal naar Keukenhof, de botanische tuin in Lisse te rijden. We kunnen hier ook naar de bloembollen komen kijken.”