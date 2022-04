CEO PostNL België en zijn nummer twee dan toch langer in de cel: parket tekent beroep aan tegen vrijlating

De CEO van de Belgische afdeling van PostNL en twee managers bleven wel nog in cel, maar eind vorige week besliste de raadkamer in Mechelen dat ook zij vrijgelaten konden worden. Voor de CEO was dat wel onder voorwaarden: hij moest beschikbaar blijven voor de politie en mocht geen contact hebben met andere personen uit het onderzoek.

Maar het arbeidsauditoraat gaat in beroep tegen de vrijlating van de CEO en zijn nummer twee. De kamer van inbeschuldigingstelling zal nu binnen de 15 dagen uitspraak doen over hun verdere aanhouding. De derde persoon, de siteverantwoordelijke van het depot in Willebroek, komt wel al vrij.

De drie mannen worden verdacht van mensenhandel, van leiding geven aan een criminele organisatie en van verboden terbeschikkingstelling. Dat laatste betekent dat PostNL verantwoordelijk kan worden gesteld voor onderaannemers die personeel in het zwart tewerkstellen. Het onderzoek tegen PostNL loopt nog.