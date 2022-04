Cercle en AA Gent veilen wedstrijdshirts voor goed doel van overleden doelman Miguel Van Damme

“Hij vond dat zelf ook belangrijk om de ziekte door te trekken naar zijn lotgenoten”, zegt Cercle-voorzitter Vincent Goemaere. “Ik denk dat er vandaag heel veel mensen in dezelfde situatie zitten. Het feit dat Miguel deze stichting ondersteunde, is voor ons duidelijk een manier om de wens van Miguel in te willigen. Hij is peter van de organisatie geworden en dat is het minimum dat we voor hem kunnen doen: allemaal samen op onze eigen manier het goede doel steunen.”