CHECK - Nee, deze video van doden in straatbeeld van Boetsja is niet "in scène gezet" zoals Rusland beweert

In Boetsja zijn al burgerslachtoffers gevallen vanaf de eerste dagen van de oorlog in Oekraïne. The New York Times interviewde een lijkschouwer die van eind februari tot 10 maart in Boetsja aanwezig was en tientallen burgerdoden begraven heeft. Hij gaf nadien opdracht om in de buurt van de orthodoxe kerk een massagraf te graven, waar vervolgens nog tientallen slachtoffers in geborgen werden.