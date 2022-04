Correcties en aanvullingen in april

In "Het journaal" van 19u00 op 4 april werd in de studio een schermfoto getoond die het Brusselse uitgaansleven moest illustreren. De foto kwam achter presentatrice Annelies Van Herck op het scherm. De aanleiding daarvoor waren de gevallen van verkrachting in het Brusselse uitgaansleven. Die foto toonde het interieur van Café Roskam in Brussel. Maar de redactie heeft geen aanwijzingen dat Café Roskam bij grensoverschrijdend gedrag of verkrachting betrokken zou zijn. De foto is gebruikt als een loutere archieffoto, waarvan foutief werd ingeschat dat hij niet zou gelinkt worden aan een specifieke handelszaak. De redactie biedt haar excuses aan voor mogelijke verwarring en zal de foto niet meer gebruiken.