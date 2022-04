Acteurs vervangen en vertraging bij de opnames: de lijdensweg van de derde "Fantastic beasts"-film 

Naast Johnny Depp kwam hoofdrolspeler Ezra Miller ook enkele keren op controversiële wijze in het nieuws. In 2020 verscheen een video waarin de acteur een vrouw lijkt te wurgen en nadien op de grond duwt. Eind maart dit jaar werd hij bovendien gearresteerd na een gewelddadig incident in een karaokebar in Hawaï. Miller is onder meer bekend van zijn rol als Patrick in "The perks of being a wallflower", waarin hij de stiefbroer van Harry Potter-ster Emma Watson speelt. Ondanks de commotie kon hij zijn rol in de derde "Fantastic beasts" wel behouden.