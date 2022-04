Door winterprik zullen imkers hun bijen in boomgaarden moet bijvoederen: "Anders sterven ze van ontbering"

Door de zachte temperaturen in maart stonden de fruitbomen al vroeg in bloei. Maar de nachtvorst van afgelopen weekend heeft die bloesems op veel plaatsen zwaar beschadigd. Ook de imkers worden daardoor getroffen, zegt Philip Duts van de Limburgse imkersbond. "Vooral de imkers die kasten hebben in plantages met vroege kersensoorten. Als de bloemen zijn afgevroren, kunnen de bijen geen stuifmeel of nectar ophalen. De imker zal zijn kasten nu geregeld moeten controleren en zijn bijen bijvoederen. Met ramen die hij misschien nog heeft van vorig jaar of met suikerdeeg."