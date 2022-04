Duitse energiereus RWE wil batterijpark in plaats van gascentrale bouwen in Dilsen-Stokkem

"De gascentrale is volledig van de baan", vertelt Adriaan van der Maarel van RWE. "Het beroep over de weigering van de vergunning bij de Raad voor Vergunningbetwisting hebben we ook ingetrokken."

Met het batterijpark gooit RWE het nu over een andere boeg. "Met de toename van elektriciteit uit wind en zon zal de wisselvalligheid van de stroomvoorziening toenemen. Bijvoorbeeld om een grijze windstille dag. Dankzij de accu's kunnen we op zo'n dagen toch stroom leveren, omdat ze zijn opgeladen op zonnige dagen."