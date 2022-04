Eerste bloesemschade wordt duidelijk: "Dit is een ravage"

In het algemeen is de schade bij de fruitboeren in heel Haspengouw groot: "Op sommige plaatsen heeft meer dan 70 procent van de bloemen schade opgelopen", zegt Dany Bylemans van pcfruit. "Een fruitboom heeft niet alle bloemknoppen nodig om tot productie te geraken, want de plant zal meer energie steken in de overgebleven bloemen om een vruchtje uit te laten komen. Maar de bestuivingsomstandigheden zijn ook belangrijk en die zijn niet zo gunstig. Het koude weer en de regen die voorspeld is, bemoeilijken dat proces."