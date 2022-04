Luchthavens Charleroi en Zaventem krijgen boetes tot 200.000 euro voor temperatuurcontroles tijdens coronapandemie

Aangezien het over gevoelige (medische) gegevens gaat, mogen ze in principe niet worden verwerkt, behalve in een zeer beperkt aantal uitzonderingsgevallen die specifiek zijn opgesomd in de regelgeving. Een verwerking om "redenen van volksgezondheid of zwaarwegend algemeen belang" is bijvoorbeeld een van die uitzonderingen. Maar wel enkel op voorwaarde dat ze is gebaseerd op een "duidelijke en nauwkeurige rechtsnorm waarvan de toepassing voorspelbaar is voor de betrokkenen". Volgens de Geschillenkamer waren de temperatuurcontroles hier echter gebaseerd op een protocol, dat niet aan de vereisten van "een nauwkeurige rechtsnorm" voldeed.

"Ten eerste was er voor de temperatuurmeting en ook voor het bijhouden van die gegevens en de koppeling aan personen geen behoorlijke wetgeving. Die was heel snel in elkaar gezet", legt Hielke Hijmans, voorzitter van de Geschillenkamer, verder uit. "Wat niet raar is in crisistijd. Maar er is wetgeving, waar ook deze bedrijven zich aan moeten houden."

Bovendien vond de GBA dat de reiziger niet genoeg geïnformeerd werd over de temperatuurmeting. Ook het rapport dat de risico's moet inschatten in verband met de verwerking van de temperatuurgegevens was niet "kwaliteitsvol" genoeg.