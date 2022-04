105 meter lang, 68 meter breed en 3.000 kilo zwaar: kunstenaar Wim Tellier plaatst gigantisch werk in Knokke-Heist

Vanaf vandaag stelt kunstenaar Wim Tellier zijn kunstproject CLOSER voor: een gigantische en loodzware canvasafdruk van een man in een brandwerend pak. "Je ziet een individu, een man in vuurpak, in een zeer zelfzekere houding", legt Tellier uit. “Hij lijkt onoverwinnelijk, alsof niets hem kan overkomen. Maar dat is slechts schijn want in een tweede stadium krijgt de man een volledig andere gedaante. In mei wordt het pak geperforeerd en zullen er zonnebloemen door groeien als tegenpool van die zelfzekere man. De biologische bloemenzaadjes gaan hem overmeesteren en uiteindelijk overwoekeren. In een derde stadium wordt de hele stof gerecycleerd."