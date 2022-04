Haven van Oostende wil tankstation voor waterstof bouwen: "Schepen moeten hier kunnen tanken"

In een eerste fase zal het bunkerstation 4 schepen per dag kunnen bevoorraden met waterstof. “Het is een samenwerking met Parkwind en GEOxyz. Zij zullen een aantal schepen laten bouwen die op waterstof varen, maar die moeten ergens kunnen tanken. Daarom hebben we een bouwvergunningsaanvraag ingediend om zo’n tankstation in de haven te bouwen. Het is belangrijk dat zo’n schepen ook in onze haven kunnen tanken”, zegt Charlotte Verkeyn, de voorzitter van de haven in Oostende.