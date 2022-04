Hogeschool West-Vlaanderen biedt volgend jaar opleiding e-health aan: “Er is nood aan hulpverlening via digitale weg”

E-health is in opmars. Meer en meer mensen zijn met gezondheidsapps bezig en sinds de start van de coronacrisis, is dat aantal alleen maar toegenomen. Maar met die apps gebeurt nog veel te weinig: "Er zijn heel veel gezondheidsapps over voeding en dergelijke die niet correct onderbouwd zijn", zegt Isabelle Uyttebroeck, directeur opleidingen van de Hogeschool Howest Brugge. "Dus wij willen professionals op de markt zetten die daar correct mee werken, die ook duidelijk het onderscheid maken tussen wat wetenschappelijk onderbouwd is en wat niet."