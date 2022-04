Ook in beroep krijgt held van "Hotel Rwanda" 25 jaar celstraf

Hij leefde sinds 1996 in ballingschap in de Verenigde Staten en België, voordat hij in augustus 2020 in Kigali onder verdachte omstandigheden werd gearresteerd toen hij uit een vliegtuig stapte waarvan hij dacht dat het op weg was naar Burundi.

Zijn familie sprak van een door de Rwandese autoriteiten georganiseerde "ontvoering". De Rwandese regering gaf toe dat ze de reis van Rusesabagina naar Kigali heeft "gefaciliteerd", maar beweert dat zijn arrestatie "legaal" was en dat "zijn rechten nooit zijn geschonden".

In maart concludeerde de Werkgroep Willekeurige Opsluiting van de Verenigde Naties dat Rusesabagina was "ontvoerd" en dat zijn detentie "willekeurig" was. Ze riep op tot zijn onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating.