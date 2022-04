40 vrijwilligers maken zich klaar voor Hyacintenfestival in Hallerbos: binnen 2 weken paars bloementapijt verwacht

De wilde hyacint is een klein, uniek maar kwetsbaar bloempje. Op een beperkt aantal plaatsen in Vlaanderen zijn ze zo talrijk dat ze één keer per jaar een bos omtoveren tot een magisch paars tapijt. Dat is onder andere zo de tweede helft van april in het Hallerbos. Elke jaar lokt dat duizenden toeschouwers. Na twee jaren met strenge coronamaatregelen verwachten de stad Halle en het Agentschap voor natuur en Bos dit jaar weer veel bezoekers, en daarom slaan ze de handen in elkaar.