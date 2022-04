Jaarlijkse compostactie van IVAREM: "Met compost steek je een spons in de grond" 

Afvalintercommunale IVAREM heeft de aftrap gegeven van haar jaarlijkse compostcampagne. IVAREM wil compost in de kijker zetten onder de slogan "Met compost steek je een spons in de grond". In het afvalverwerkingscentrum in Lier wordt GFT-afval verwerkt tot compost en verkocht. “Compost beschermt de tuin tegen wateroverlast en droogte”, vertelt IVAREM-voorzitter Koen Anciaux.