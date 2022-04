Dennis Aendekerk uit Lillo is de nieuwe keizer van het ganzenrijden

Dennis Aendekerk was zo al 5 keer koning geworden in Lillo en is nu voor de eerste keer ook keizer. "Het is onbeschrijflijk, het moet nog doordringen, denk ik", zei hij overdonderd na zijn overwinning. Hij heeft er ook lang voor moeten strijden, want de keizer trok de kop pas om 20 uur. Normaal gezien wordt dat verwacht rond 18 uur. "Het was een bangelijke strijd. Zo hoort het!"

De strijd om de keizerstitel vindt traditioneel plaats in het dorp van de uittredende keizer. Dit jaar was dat opnieuw Zandvliet. Maarten Gabriëls van De Jonge Ruiters van Zandvliet werd zelfs al vier keer keizer. Volgend jaar zal het ganzenrijden dus in Lillo plaatsvinden, dankzij Dennis Aendekerk.