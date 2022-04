Wonen in een kerk? In Glabbeek kan het binnenkort: in de kerk komen 6 appartementen

Op heel wat locaties in ons land kregen kerken al herbestemmingen tot restaurant, hotel of bibliotheek. “In Nederland zijn er zo al meerdere projecten succesvol gerealiseerd, maar in Vlaanderen wordt een kerk zelden omgebouwd tot een woongelegenheid”, zegt Vangroenendael. "Binnenkort wordt er een architect aangesteld zodat we tegen 2024 van start kunnen gaan met de verbouwing."