Kind en Gezin trekt vergunning van onthaalouder in Diegem in nadat kind (2) vorige zomer op hoofd was gevallen in douche

In Diegem is de vergunning van een onthaalouder ingetrokken door Kind en Gezin; een jongetje van twee jaar zou er afgelopen zomer met z’n hoofd op de grond gevallen zijn nadat de onthaalmoeder hem in de douche had gestopt om te wassen. Kind en Gezin zegt in de krant De Standaard dat de onthaalmoeder pedagogisch verkeerd gehandeld heeft.