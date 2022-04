Man (25) die carnavalswagen in brand stak in Maasmechelen veroordeeld tot 4 jaar cel met uitstel

De pyromaan liep in mei vorig jaar tegen de lamp, na twee brandstichtingen in een appartement in de Oude Heirbaar, waar hij woonde. In de vooravond stak hij een stuk loshangend behangpapier in de gang met zijn aansteker in brand. Een van de andere bewoners kon dit snel blussen. Maar enkele uren later stak de twintiger opnieuw het appartement in brand. De man sloeg eerder ook al toe op een werf, daar had hij een pallet met bouwmaterialen in brand gestoken.

Tijdens zijn verhoor vond de politie enkele foto’s op zijn gsm die hem linkten aan de brandstichting van de praalwagen van de Nederlandse carnavalvereniging Sjpaspromotion in maart 2018. De carnavalswagen stond geparkeerd onder de E314 in Kotem (Maasmechelen). De brand veroorzaakte een enorme rookpluim op de snelweg. Daardoor botsten op de snelweg drie vrachtwagens en zes personenauto’s tegen elkaar. Een vrachtwagenchauffeur uit Geel kwam daarbij om het leven.

De pyromaan kampt met een drugsverslaving, hij moet zich daar nu voor laten behandelen.