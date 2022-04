Experts: "Oekraïense vluchtelingen moeten gevaccineerd worden tegen mazelen, maar ook Belgen die niet ingeënt zijn"

In België is er een goede vaccinatiegraad (95 procent) tegen de mazelen bij mensen onder de 20 jaar, ook al is het geen verplicht vaccin. Kinderen krijgen de eerste dosis op de leeftijd van 12 maanden, de tweede dosis volgt als ze 11 of 12 jaar zijn. Dat verloopt doorgaans via Kind en Gezin, de huisarts of de schoolgeneeskundige diensten.