Nu ook politieke crisis in Sri Lanka: alle ministers stappen op, enkel president en premier - twee broers - blijven aan

Vrijdag kondigde de president nog de noodtoestand af in het land om zo de protesten van het volk de kop in te drukken. Dat laat de militairen en de politie toe om iedereen naar goeddunken te arresteren zonder gerechtelijk bevel. De Sri Lankanen blijven toch op verschillende plaatsen verder protesteren. "Deze kabinetswijziging is een poging om het volk om de tuin te leiden," zegt een demonstrant. "Deze regering is voorbij." De demonstranten eisen het ontslag van president Rajapaksa.