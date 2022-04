Moldavische vluchtelingen verlaten leegstaande panden in Vilvoorde, dag voordat ze uitgezet zouden worden

De burgemeester is opgelucht, maar zijn gevoel is toch erg dubbel. “Ik ben opgelucht dat de groep niet meer moet verblijven in dergelijke krotten en dat we ook geen geweld hebben moeten toepassen om de panden te ontruimen", zegt Bonte. "Maar anderzijds ben ik ongerust over hun lot. Het lijkt of ze met de noorderzon verdwenen zijn. Misschien hebben ze zich verspreid. Ik hoop van harte dat de groep niet van de regen in de drup is terecht gekomen. Ik hoop niet dat we de komende dagen moeten vaststellen dat ze in handen zijn geraakt van huisjesmelkers of mensen met slechte bedoelingen.”