Munkenbrug tussen Ooigem en Desselgem feestelijk geopend

Marleen Himpe is cafébazin van ’t Paradijs in Ooigem. “De opening van de brug is voor mij het nieuws van de dag. Want ik heb behoorlijk wat klanten die de Leie oversteken vanuit Desselgem om hier een pint te komen drinken. Sinds de werken aan de brug gebeurde dat niet meer. Het was voor velen veel te ver om een omweg te doen via Waregem of Harelbeke.” Een man uit Desselgem geeft de cafébazin gelijk. “Ik ben enkel op maandag vrij en op zo’n dag breng ik normaal een bezoekje aan Marleen. Mijn familie woont hier. Maar dat is nu toch weer een jaar geleden. Omrijden via Harelbeke is toch wat te ver. Na anderhalf jaar zit ik hier eindelijk weer! Marleen, ik ga dat vieren met een pintje”, zegt hij overtuigd.