Nederlandse bedrijf Retourmatras gaat matrassen recycleren in Oudsbergen: "30 medewerkers nodig"

RetourMatras heeft al vier vestigingen in Nederland, en binnenkort komt er ook een bedrijf in Oudsbergen bij. "Eerst ontmantelen we de matras en scheiden we alle grondstoffen", legt Chiko Van Hemert van RetourMatras uit. "Daarna gaan we ook de foam, het schuim uit de matras hergebruiken. We maken er een soort olie van, en met die olie kan dan later weer nieuw schuim gemaakt worden. We hebben daar uiteindelijk 30 medewerkers voor nodig."