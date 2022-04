Al "honderden lichamen" geborgen in Boetsja, volgens Rusland gaat het om "westerse propaganda"

In de achtergelaten gebieden zouden volgens de Oekraïense procureur-generaal zeker 410 burgers gedood zijn. Oekraïense media schrijven dat er in de stad Boetsja 330 tot 340 lichamen geborgen zouden zijn. Er zijn massagraven, maar lichamen liggen ook her en der verspreid in straten en huizen. Er zijn daarnaast verhalen van verkrachtingen en foltering.



Rusland ontkent dat Russische militairen verantwoordelijk zouden zijn. Het ministerie van Defensie heeft het over een "provocatie" van Oekraïne. De beelden van de dode lichamen zijn "een nieuwe productie van het Kievse regime voor de westerse media".

Ook bij het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken klinkt dezelfde boodschap. "Wie zijn de meesters van provocatie? De Verenigde Staten en de NAVO natuurlijk", zei woordvoerster Maria Zakharova gisteren. De onmiddellijke westerse verontwaardiging wijst er volgens haar op dat de beelden deel uitmaken van een plan om het imago van Rusland te schaden. "Het feit dat die verklaringen over Rusland er al in de eerste minuten na het verschijnen van die beelden kwamen, lijken mij geen twijfel te laten over wie dit verhaal "bevolen" heeft", zei Zakharova.



Er komt zelfs een officieel onderzoek naar de "provocatie" door Oekraïne. En Dmitry Poliansky, de Russische plaatsvervangende ambassadeur bij de Verenigde Naties, heeft opgeroepen tot een bijeenkomst van de Veiligheidsraad vandaag.