Ook Limburgse aspergetelers ondervinden last van nachtvorst: "Tot 50 procent minder productie"

In Kinrooi zijn de aspergetelers zo'n 10 dagen geleden begonnen met de oogst, maar door de vriestemperaturen is er veel minder productie. De asperges hebben zon nodig. "Door het koude weer hebben we een daling van de productie van dik 50 procent", zegt teler Johan Driessen. "De grond moet goed warm zijn om de asperges te doen groeien, maar door het koude weer zakt de productie wel heel hard. En door dat vriesweer zijn er toch een aantal aspergekopjes die in de bedden bevroren zijn."