Gaat ook Boetsja geschiedenis in door oorlogsmisdaden? Guernica, My Lai, Srebrenica: andere namen op een trieste lijst

Sommige oorlogsmisdaden staan voor altijd in ons collectieve geheugen gegrift en dan met name de plaats waar ze plaatsvonden. Of dat ook bij Boetsja zo zal zijn, zullen we pas later weten. Verder onderzoek moet nog uitmaken wat er precies is gebeurd, want voorlopig moeten we het doen met de eerste beelden die zijn verspreid - en over heel de wereld verontwaardiging veroorzaken.

Het is dus nog te vroeg om wat in Boetsja gebeurd is in één adem te noemen met bijvoorbeeld Guernica, My Lai of Srebrenica, zeggen experten. Ook omdat sommige oorlogsmisdaden later ook als genocide zijn benoemd, wat juridisch gezien een andere categorie van misdaden is.



We duiken even in de geschiedenis en focussen op enkele van de ergste oorlogsmisdaden uit de voorbije 100 jaar. (Dit is een selectie van de redactie, wetende dat dit allesbehalve de enige oorlogsmisdaden zijn uit de recente geschiedenis, nvdr.)