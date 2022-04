Paardenprocessie in Hakendover zet zorgverleners in de bloemetjes met speciaal tafereel

“Wij zijn bezig met een dossier over immaterieel erfgoed en dat heeft ons op het idee gebracht om de zorgsector te bedanken en zorgverleners extra in de bloemetjes te zetten”, zegt Liesbeth Vanhelmont van het organisatiecomité. “We hebben een tafereel gemaakt met een stukje dat gedragen wordt door pater Damiaan en waarbij we dan mensen uit de zorg uit de buurt uitnodigen, om mee te wandelen in dat stukje tafereel. Samen met iemand die dan pater Damiaan uitbeeldt.”