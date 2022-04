Onderzoekers vinden zelfs plasticdeeltjes in ijs en sneeuw: vervuiling op Noordpool is erger dan eerst gedacht

Naast zeestromingen speelt ook de wind een belangrijke rol in de plasticvervuiling. Kleinere microplasticdeeltjes komen dus niet alleen via het water, maar ook via de lucht tot in het noorden terecht.

En dan zorgen ook de vriestemperaturen nog voor de aanlevering van plastic. In de herfst bevriest het water voor de kust van Siberië, waardoor (micro)plastics in het ijs vast komen te zitten. De oceaanstroming in de Noordelijke IJszee voert dat ijs tot Spitsbergen en zelfs Groenland, waar het in de zomer weer smelt en de vervuiling "loslaat".