Politie legt feest met 300 mensen stil in vakantiehuis in Maldegem: "Enorme ravage, als wei van Werchter na festival"

Het vakantiehuis van Piet Vanderghote werd afgelopen vrijdag via sociale media verhuurd aan een gezin dat er - naar eigen zeggen - de zwangerschap van een familielid wilde vieren. "Ze reserveerden de woning last minute met die uitleg", vertelt de eigenaar. "Daar bleek niks van aan. Gisterochtend is mijn schoonbroer door de politie uit bed gebeld met de boodschap dat er een raveparty met 300 mensen aan de gang was." Het waren de buren die de politie alarmeerden.