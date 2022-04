Premier Alexander De Croo veroordeelt "oorlogsmisdaden" in Boetsja

In die verlaten gebieden zijn lichamen ontdekt in massagraven, maar her en der lagen ook lijken van burgers in straten en huizen. Sommigen van hen hadden de handen vastgebonden achter de rug, waardoor het lijkt alsof ze "geëxecuteerd" zijn door de terugtrekkende Russische troepen.

Vooral de beelden uit de stad Boetsja, bij Kiev, lokten internationale verontwaardiging uit. Premier De Croo heeft zich daar namens ons land bij aangesloten. "De afschuwelijke beelden uit Boetsja zullen nooit vervagen. De verloren levens niet vergeten", schrijft hij op Twitter. "Deze oorlogsmisdaden kunnen niet onbestraft blijven. België schaart zich volledig achter het Internationaal Strafhof in zijn belangrijke werk."