"Properste Ronde van Vlaanderen ooit", op de Oude Kwaremont na

In Oudenaarde is streng toegezien op het afvalbeheer, zegt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld): "Er zijn over het hele weekend 26 inbreuken vastgesteld, wat heel goed meevalt. Dat is ook dankzij de ecoteams die er waren en het vuil hebben opgeruimd. Op vlak van afvalbeleid ging het de voorbije jaren al beter, dit jaar was het nóg beter."