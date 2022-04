Schuldsaldoverzekering na borstkanker? Voorstel om wachttijd in te korten van 10 tot 1 jaar

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) analyseerde de overlevingscurves voor borstkankers in een vroeg stadium. Vooral de invasieve kankers in stadium 1 en 2 springen daarbij in het oog. Dat zijn borstkankers die al uitgezaaid zijn, maar nog maar in beperkte mate. Deze vormen ruim de helft van de diagnoses vandaag.

Uit het onderzoek van het KCE blijkt dat bij behandeling van die invasieve borstkankers in een vroeg stadium de overlevingscurves al na één jaar opnieuw die van de algemene bevolking benaderen. Met andere woorden: al vanaf één jaar na de diagnose is er geen groter sterfterisico meer. Daarom stelt het KCE voor om voor deze groep een wachttermijn van één jaar te overwegen in plaats van de huidige tien jaar.