Regeringsleider Carrie Lam van Hongkong past voor tweede ambtstermijn

Carrie Lam werd in 2017, na een lange carrière als ambtenaar, de eerste vrouw die Hongkong leidde. Haar mandaat was bewogen. Ze werd geconfronteerd met massale pro-democratiebetogingen. Door de betogers werd Lam gezien als een marionet van China. In 2019 nam de centrale Chinese regering de controle over Hongkong strak in handen.