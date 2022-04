Hasseltse jongeren leren spullen repareren in workshop Repair Teens

Een defecte oven, stofzuiger of koffiezetapparaat, niets is te moeilijk om onder handen te nemen voor de zeven jongeren en enkele vrijwilligers op de workshop in Hasselt. Samen gingen ze aan de slag. "Vrijwilliger Jos zei in het begin dat hij graag met stoomstrijkijzers werkt en ik wilde wel eens weten wat er met dat stoomstrijkijzer was gebeurd", vertelt Lars enthousiast. "En Jos heeft mij dan geholpen. Mijn mama had ook een stoomstrijkijzer met kalk en ik herkende het probleem meteen. En nu zijn we al bezig met een stofzuiger."