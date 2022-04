Restauratiewerken kasteel Heers gestart: "Het moet een plaats in onze samenleving innemen"

Het kasteel van Heers kwam onlangs in handen van de Vlaamse Regering, die geeft het op haar beurt 35 jaar lang in erfpacht aan de erfgoedstichting Herita. Zij gaan samen met Heerlijk(heid) Heers en verschillende vrijwilligers aan de slag om het kasteel terug op te lappen. Daarvoor krijgen ze 10 miljoen euro van de Vlaamse Regering. Het gebouw was helemaal onderkomen totdat een aantal geëngageerde vrijwilligers zich ermee gingen moeien. Dankzij hun inspanningen zag uiteindelijk ook de Vlaamse overheid de erfgoedwaarde van het kasteel in. "Het moet opnieuw de parel van Heers en Zuid-Haspengouw worden", zegt Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele.