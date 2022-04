Twee rietvelden in Kallo erkend als natuurreservaat en zo voor komende 99 jaar beschermd

Het Groot Rietveld is het grootste aaneengesloten rietveld van Vlaanderen. “Dit soort natuurgebied staat onder druk door verlanding”, legt Bram Vereecken uit. “Als je er niets aan doet, dan komen er steeds meer bomen in de rietvelden en wordt het moeras weer gewoon land. We gaan maken dat de rietvelden weer natter komen te staan, de jonge wilgen er uithalen en ervoor zorgen dat de rietkragen zich herstellen en uitbreiden.”