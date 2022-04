Elon Musk wordt grootste aandeelhouder van Twitter, aandeel wordt meteen kwart meer waard

Elon Musk, de topman van het autobedrijf Tesla en de rijkste man ter wereld, is de grootste aandeelhouder van Twitter geworden. Dat blijkt uit officiële documenten die vandaag zijn gepubliceerd. Hij heeft een belang van 9,2 procent genomen in het bedrijf, goed voor een waarde van 2,89 miljard dollar (2,63 miljard euro). Het Twitter-aandeel is daardoor met 26 procent in waarde gestegen.